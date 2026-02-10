Occhiuto alla Bit: ‘La Calabria è l’Italia in una regione. Nel 2025 record storico di arrivi’

“La Calabria sta vivendo un momento d’oro. Il 2025 ha segnato il record storico con oltre 2 milioni di arrivi. Un risultato figlio di una precisa strategia di destagionalizzazione. Grazie al forte incremento del turismo nord-europeo in particolare da Germania e Polonia, i nostri territori sono vivi anche in mesi precedentemente considerati fuori stagione. La sfida ora è consolidare questo traino internazionale”.

È quanto dichiarato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella giornata di apertura della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, partecipando, insieme all’assessore regionale al turismo Giovanni Calbrese, alla conferenza stampa “Welcome Sud Italia: Calabria, Sardegna e Sicilia. La meraviglia che non si ferma”, con il ministro Daniela Santanchè, l’amministratore delegato di ENIT, Ivana Jelinic, l’assessore al Turismo della Regione Sicilia, Elvira Amata e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu.

“Dobbiamo essere pragmatici, sui mercati globali, il brand Italia è il nostro driver principale. Molti turisti stranieri cercano l’Italia per il mare, la storia, la montagna o i borghi. La Calabria – ha rimarcato Occhiuto – offre tutto questo in un unico luogo. Se cerchi il mare, abbiamo 800 km di coste spettacolari, se cerchi la cultura, siamo la culla della Magna Grecia, se cerchi la montagna, siamo la quinta regione più montana d’Italia, dove si scia guardando il mare. Se cerchi i borghi, abbiamo perle come Gerace o Badolato. Il claim che lanceremo è semplice e potente: venite in Calabria per visitare tutta l’Italia in pochi giorni. Siamo un concentrato dell’eccellenza del Paese”.

Il ministro Santanchè ha annunciato che il governo metterà a disposizione uno stanziamento di 5 milioni per una campagna promozionale internazionale, dichiarando che ha parlato con il presidente Occhiuto per realizzare un Road show in Calabria e portare in regione i gruppi imprenditoriali più importanti.

L’assessore Calabrese ha messo in evidenza come i dati positivi del turismo confermano l’apprezzamento per la nuova narrazione della Calabria, “per questo – ha detto – non intendiamo oggi fermarci davanti ai danni del ciclone.”

Entrando, poi, nel merito dei danni del ciclone Harry, l’esponente della Giunta Occhiuto, ha affermato:

“Oggi, anche in seguito al censimento effettuato, siamo in grado di quantificarli. Pertanto, con l’intervento dei ministeri, con l’azione di promozione, con le risorse che stiamo mettendo in campo anche tramite Cassa depositi e prestiti, intendiamo ristorare gli imprenditori per la ricostruzione delle loro attività. Ci faremo trovare pronti: da qui a giugno saremo in grado di avviare la nuova stagione estiva che sarà ancora più bella di quella dello scorso anno”.

La Regione Calabria si presenta alla BIT 2026, presso Fiera Milano Rho, da oggi e fino al 12 febbraio, con un articolato programma di iniziative attraverso il format di Radio2 “Diamo voce alla Calabria”, realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.