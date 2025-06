Reggio, investimenti nella Vallata dello Stilaro: finanziate due grandi infrastrutture  

Annunciati nel corso di un’assemblea alla presenza del sindaco metropolitano Falcomatà e del suo vice Versace, i due importanti finanziamenti destinati da Palazzo Alvaro per l’area dell’alto jonio reggino

Nuovo campo sportivo in erba sintetica per Bivongi

La Vallata dello Stilaro avrà il suo campo di calcio in erba sintetica. Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace hanno annunciato a Bivongi, nel corso di una partecipatissima assemblea cittadina, il finanziamento di più di mezzo milione di euro, da parte della Città Metropolitana, per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. A questi si aggiungono altri 800 mila euro per il completamento dell’auditorium della cittadina jonica, atteso praticamente da un ventennio. Due notizie accolte con grande entusiasmo dalla comunità bivongese, che per bocca del sindaco Grazia Zaffino, alla presenza di componenti della giunta e del consiglio comunale, Maria Antonietta Zurzolo, Andrea Calabrese e Rocco Furfaro, dei dirigenti della società sportiva Bivongi Pazzano 1968, ha espresso un sincero ringraziamento ai vertici di Palazzo Alvaro.

Assemblea pubblica e partecipazione istituzionale

Presenti, durante l’incontro, anche il Consigliere regionale Giovanni Muraca, il Consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, i sindaci di Pazzano, Alessandro Taverniti, e di Stilo, Giorgio Antonio Tropeano, insieme all’ex sindaco di Bivongi Vincenzo Valenti, che hanno rivolto il loro plauso per l’importante novità che riguarda tutta la vallata dello Stilaro, dando un impulso decisivo alla pratica sportiva nell’area dell’alto jonio reggino.

Le parole del vicesindaco Versace

“Siamo sinceramente soddisfatti – ha affermato Carmelo Versace nel corso dell’assemblea – di questo importante risultato. Abbiamo condiviso con gioia questa grande emozione, annunciando il finanziamento di 500 mila euro per lo stadio e di altri 800 mila euro per il completamento dell’auditorium. Un investimento complessivo di 1 milione e 300 mila euro per un territorio davvero importante, che deve essere valorizzato e sostenuto. La cosa più importante per noi – ha concluso – è che questi siano stati obiettivi condivisi con la comunità di Bivongi. Hanno deciso i cittadini ed i loro amministratori dove andavano destinate queste risorse. E questo è fondamentale perchè significa camminare insieme con un metodo improntato alla condivisione, che parte dal basso, che ascolta in maniera puntuale quali sono le esigenze del territorio e lavora in maniera quotidianamente per offrire delle risposte”.

Le dichiarazioni del sindaco Falcomatà

“E’ un sogno che si realizza per questo territorio – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro – un investimento complessivo importante, su due strutture come il campo di calcio e l’auditorium, per un territorio che ha anche una grande tradizione sportiva e culturale. Sono risposte concrete, che danno valore a questo territorio, che danno una prospettiva ai giovani soprattutto, dei luoghi di incontro, di condivisione, di crescita, che rappresentano anche una forma concreta di contrasto allo spopolamento di questi borghi antichi, pieni di storia, di tradizioni. Siamo orgogliosi di questo risultato e felici di averlo condiviso con cittadini ed amministratori che vogliamo ringraziare per la splendida accoglienza”.