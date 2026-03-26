‘La speranza gioca con noi’: Bocale Admo e l’Associazione Don Lorenzo Milani al reparto di oncologia
La donazione di uova di Pasqua ai piccoli pazienti
26 Marzo 2026 - 11:21 | Comunicato
Il Bocale Calcio Admo, insieme all’Associazione Don Lorenzo Milani, sarà presente sabato 28 marzo alle ore 9.00 al reparto di oncologia dell’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli per donare le uova di Pasqua e trascorrere del tempo con i piccoli pazienti.
L’iniziativa è stata voluta con entusiasmo anche dai ragazzi della squadra, desiderosi di portare un momento di gioia e vicinanza ai bambini del reparto. Il club ringrazia inoltre il GOM e il Dott. Sayyad per aver accolto con disponibilità e gentilezza la nostra proposta.
Con questo gesto, il Bocale Calcio Admo conferma il proprio impegno nel sociale, sostenendo iniziative che mettono al centro solidarietà, attenzione e partecipazione concreta verso la comunità.