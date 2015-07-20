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Bocale Calcio, ingaggiato l’attaccante Leo Secondi

Leo Secondi è il primo acquisto del Bocale Calcio 2015/16: l'attaccante argentino torna in casa biancorossa dopo tre anni alla Taurianovese

20 Luglio 2015 - 13:01 | di Vincenzo Comi

Leo Secondi, attaccante argentino ingaggiato dal Bocale Calcio per la stagione 2015/16

Leo Secondi è il primo acquisto del Bocale Calcio stagione 2015/16. Per l’attaccante argentino è un ritorno in casa biancorossa per aver vestito la casacca del Bocale nell’anno della promozione in Eccellenza. Dopo una serrata trattativa, Leo Secondi accetta l’offerta della squadra del presidente Sapone. L’accordo è stato trovato con il direttore sportivo Nino Cogliandro che sin dal primo minuto non ha nascosto l’interesse della società verso il giocatore.

<<Sono contento di tornare a Bocale>>. Esordisce così Leo Secondi. <<Dopo tre anni avrò il piacere di tornare ad allenarmi con Cosimo Saviano capitano storico di questa squadra. A prescindere dalla categoria – aggiunge Secondi – sposo in pieno il progetto Bocale>>.

Leo Secondi arriva dalla Taurianovese dove ha realizzato otto reti in ventitre gare. L’attaccante argentino ha giocato nella Taurianovese per tre stagioni. Classe ’88, vanta un passato in serie D con la maglia del Ferrara ed in Argentina ha giocato tra i professionisti.

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