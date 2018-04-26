Nell’ambito delle 4 manifestazioni che fanno parte del ciclo “Boccaccio, novelle a tavola”, il Centro Internazionale Scrittori, venerdì 27 aprile, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria promuoverà il secondo incontro dal titolo “La tavola dei popolani”. Gli interventi di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, e di Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, introdurranno la relatrice Melina Panarello, docente di Letteratura Italiana e Latina al Liceo “A. Gramsci” di Firenze. Attraverso video proiezione, la relatrice illustrerà la rilevanza narrativa attribuita all’alimentazione nel Decameron di Giovanni Boccaccio.