Bonacchi festeggia la promozione con un post. Poi la frecciata a Ballarino

Nell’estate del 2024, dopo l’arrivo in panchina di mister Pergolizzi, la Reggina, su suggerimento del tecnico ha individuato in Christian Bonacchi il difensore giusto per irrobustire la difesa amaranto. Reduce dalla vittoria del campionato con il Campobasso, esattamente come Pergolizzi, il giocatore ha disputato una prima parte di stagione di livello, risultando spesso tra i migliori in campo e praticamente schierato sempre da titolare. Tutto è cambiato con l’addio al tecnico palermitano e l’arrivo di Trocini, un cambio immediato di scelte, la titolarità affidata ad Adejo e per Bonacchi tanta panchina.

Da qui la decisione di chiedere alla società la cessione motivata dallo scarso utilizzo, con quella strategia più volte raccontata e quindi il finto passaggio al Cassino per poi andare insieme a Ba al Siracusa. Nella sostanza poco è cambiato per lui visto che anche con gli aretusei ha fatto soprattutto panchina, ma ha avuto la soddisfazione di poter festeggiare la vittoria del campionato. Il difensore ha pubblicato un post, punzecchiando anche la Reggina e soprattutto il patron Ballarino:

“Questo campionato è il frutto di sacrifici, sudore e tanto lavoro. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra per come mi hanno fatto integrare all’interno di questo grande gruppo, lo staff e soprattutto i nostri tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento. Un grazie speciale va alla mia fidanzata e alla mia famiglia che hanno sempre creduto in me, anche quando altri mi hanno etichettato come ‘scarto’. A chi mi ha messo da parte o non ha creduto in me, dedico questa vittoria”.