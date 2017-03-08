Borgo di Chianalea: luogo magico tra mito e bellezza – VIDEO

Un volo con il drone su Scilla e su Chianalea, antico borgo di pescatori con le case sull'acqua e ristoranti su palafitte, noto come Piccola Venezia del Sud

Un volo col nostro drone su uno dei luoghi più fotografati e più belli dell’intera provincia di Reggio Calabria, Scilla, che col suo Castello che svetta su di una rocca circondata per tre lati dal mare, crea uno scenario unico ed irripetibile.

Ed ecco la splendida Chianalea, tra i borghi più incantevoli del sud Italia, un luogo magico fatto di caratteristiche particolari e tipiche: ristoranti su palafitte, barchette intraviste da ogni vicolo, e finestre che approdano direttamente sull’acqua cristallina.

Si tratta di un antichissimo borgo marinaro dove le acque sfiorano le case dei pescatori, per questo è infatti anche noto come “Piccola Venezia del Sud”. Le dimore del luogo sono separate tra loro solo tra strettissime vie che scendono direttamente fino al mare, diventando a volte punto di approdo per le barche da pesca.

A Chianalea si trovano anche due edifici religiosi: la parrocchiale dedicata a Santa Maria del Portosalvo (XVII sec.) che sorge al centro del paese, e la chiesa di San Giuseppe che si trova invece all’estremo nord.

Considerato il borgo più romantico della Calabria, vanta una storia millenaria, che permette al visitatore di lasciarsi avvolgere dai miti e dalle leggende che caratterizzano il luogo e di perdersi tra i profumi e sapori provenienti dalle cucine dei pittoreschi ristoranti che si trovano tra le tante viuzze.

Borgo di Chianalea: luogo magico tra mito e bellezza!