“Borgo dei borghi 2018”, la Calabria punta tutto su Altomonte

Sarà Altomonte (CS), conosciuta per i suoi monumenti, opere, manifestazioni e gastronomia, a rappresentare la Calabria per l’edizione “Il Borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa nell’ambito della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, in programma su RAI 3, condotta da Camilla Raznovich.

La competizione avviene con altri 19 borghi, sparsi per tutta Italia. Una concorrenza agguerrita, in quanto ciascuno spera in una vittoria che aiuterebbe senz’altro il lancio turistico di una località unica per le sue tradizioni e per il patrimonio artistico-culturale.

L’assessore al Turismo Avv. Lina Fittipaldi, invita la Calabria, i calabresi e tutti coloro che hanno visitato in questi anni il borgo e i suoi monumenti a votare Altomonte per ottenere il titolo “Il Borgo dei Borghi 2018”. “Sono certa che ce la possiamo fare – afferma l’Assessore – perché l’atmosfera che si respira ad Altomonte è particolare e, se ci sei arrivato, se sei passato per la piazza Tommaso Campanella, visitato il Teatro “C. Belluscio”, il Museo Civico, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione con il suo splendido rosone e se hai attraversato i suoi vicoli con i suoi colori e profumi della buona cucina altomontese, non puoi non essere rimasto affascinato o colpito da una di queste meraviglie”.

Da domenica 25 febbraio e fino al 18 marzo 2018, (a far seguito del lancio realizzato “in diretta” nel programma KILIMANGIARO, RAI 3), sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo: Altomonte – Calabria, Arnad – Valle D’aosta, Bagnoli Del Trigno – Molise, Barolo – Piemonte, Bevagna – Umbria, Bobbio – Emilia-Romagna, Castroreale – Sicilia, Chiusdino – Toscana, Furore – Campania, Gradara – Marche, Monte Isola – Lombardia, Noli – Liguria, Pescocostanzo – Abruzzo, Rodi Garganico – Puglia, San Giorgio Di Valpolicella – Veneto, Sermoneta – Lazio, Sesto Al Reghena – Friuli-Venezia Giulia, Stintino – Sardegna, Tursi – Basilicata, Vigo Di Fassa – Trentino-Alto Adige.

La classifica finale viene svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 domenica 1 aprile 2018.

Adesso non rimane che l’ultimo step di questo percorso che ha acceso i riflettori a livello nazionale sul borgo di Altomonte e mostrato al mondo quanto sia ricca la bellezza di questo luogo, la cultura e l’enogastronomia”. Nell’attesa, l’Assessore chiede ancora una volta a tutti i calabresi di connettersi al sito www.kilimangiaro.rai.it registrarsi e poi votare – è possibile farlo ogni 24 ore.