Il Borgo Incantato 2025: Gerace celebra 25 anni di magia, cultura e visione

Dal 25 al 28 luglio 2025, Gerace accoglierà la 25ª edizione de Il Borgo Incantato – L’arte di strada nei vicoli, Festival Internazionale di Arte di Strada, Teatro Urbano e Circo Contemporaneo. Un appuntamento storico che da un quarto di secolo trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso, crocevia di culture e visioni artistiche.

“Abbiamo costruito un programma che celebra la ricchezza e la varietà del teatro urbano contemporaneo. – Il direttore artistico Gigi Russo, a capo di InStrada srl – Dalle forme storiche alle sperimentazioni più recenti, ogni spettacolo è un invito alla meraviglia. L’arte di strada torna a essere un linguaggio universale che parla a tutte le generazioni e attraversa i confini.”

L’anteprima ufficiale, in programma venerdì 25 luglio, sarà una grande festa di suoni e movimento con Shantel & Bucovina Club Soundsystem in Piazza delle Tre Chiese: il noto DJ tedesco, già protagonista con Jovanotti nel videoclip Alla Salute, tornerà a Gerace con il suo sound balcanico-elettronico in una performance esplosiva.

La serata inaugurale inizierà alle 20:30 con lo spettacolo acrobatico Soul of Nature di ArteMakia in Piazza del Tocco, seguito dalla performance eco-creativa del Riciclato Circo Musicale in Piazza Tribuna.

Il programma proseguirà fino al 28 luglio con oltre 20 compagnie internazionali, tra cui Teatro Nucleo, Piccolo Nuovo Teatro, Milòn Mèla, Madame Opera, Compagnia dei Folli, Elisa Alcalde, Mencho Sosa, Familia Montes Morales, Laura Kibel (che riceverà il Premio alla Carriera), Nina Theatre, Agnė Muralytė e la John Birks Orchestra.

Durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi il 21 luglio nella Sala Consiliare del Comune di Gerace, l’Assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha dichiarato:

“Il Borgo Incantato è uno degli eventi culturali più significativi e radicati della nostra regione, capace di dare grande risalto non solo a Gerace, ma all’intera Locride. La Regione Calabria riconosce il valore di questa manifestazione, che unisce cultura, spettacolo e promozione del territorio, rappresentando un volano importante per il turismo. Gerace, con questa rassegna e con progetti come Gerace Porta del Sole, sta dimostrando una forte capacità progettuale. Anche grazie al PNRR, la Regione ha voluto puntare su Gerace come modello di rigenerazione e attrattività, in un percorso che parte dalla cultura per generare economia e bellezza.”

Il Sindaco Rudi Lizzi ha sottolineato:

“Ringrazio la Regione Calabria per il sostegno determinante che ha permesso di realizzare la 25ª edizione de Il Borgo Incantato, un evento ormai riconosciuto come patrimonio culturale del territorio. Un sentito grazie va anche al Ministero della Cultura e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha storicizzato il festival riconoscendone il valore identitario e la rilevanza artistica. Celebriamo un quarto di secolo di visione, partecipazione e bellezza condivisa: Gerace si conferma crocevia di culture, idee e linguaggi contemporanei. Grazie anche agli sponsor che questo anno supportano il Borgo incantato: Mangiatorella, L’ottica e Ingrosso Bevande Ruggia”





Ha fatto eco alle sue parole l’Assessore alla Cultura, Eventi e Turismo Marisa Larosa, che ha moderato l’incontro:

“ Il Borgo Incantato è molto più di un evento: è il cuore pulsante di una comunità che crede nella cultura come strumento di rigenerazione, identità e futuro. In questi anni abbiamo custodito e innovato, aprendoci a linguaggi contemporanei senza perdere il legame con la nostra storia. Il programma di quest’anno è il frutto di un lavoro corale, che mette al centro la qualità artistica, l’inclusione e l’emozione condivisa. Gerace si conferma luogo dell’anima, capace di incantare e far riflettere.”





INFO

? Date: 25 – 28 luglio 2025 (anteprima: 25 luglio)

? Luogo: Centro storico di Gerace (RC)

? Orari: 20:30 – 24:00

?️ Ingresso: Gratuito

? Direzione artistica: InStrada srl – Gigi Russo

? Sito web: www.borgoincantato.it

? Comune di Gerace: 0964 356243

? Facebook: www.facebook.com/borgoincantatogerace/