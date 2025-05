Borse di studio per gli atenei calabresi: 2,2 milioni per la Mediterranea di Reggio

Il Ministero dell'Università ha destinato oltre 57 milioni agli atenei calabresi per le borse di studio 2024/2025. Fondi PNRR e FIS a sostegno del diritto allo studio

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha erogato 18.827.009,25 euro agli atenei della Calabria destinati alle borse di studio per l’anno accademico 2024/2025. Il finanziamento deriva dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ quanto riferisce un comunicato.



“Tra gli atenei beneficiari l’Università della Calabria – Arcavacata di Rende ha ricevuto 11.107.935,46 euro, l’Università degli Studi di Reggio Calabria ‘Mediterranea’ 2.259.241,12 euro e l’Università degli Studi di Catanzaro ‘Magna Graecia’ 5.271.562,58 euro.

A questi si aggiungono 38.536.156,51 euro provenienti dal Fis (Fondo integrativo statale). Gli atenei calabresi hanno ricevuto la somma totale di 57.363.165,76 euro”.



“Il rafforzamento del diritto allo studio è, e resterà – afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – una nostra priorità. Vogliamo garantire a tutti l’accesso all’università e offrire a ciascuno la possibilità di far emergere il proprio talento, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza”.



“Le borse di studio rappresentano – prosegue il ministro – lo strumento più concreto per sostenere gli studenti meritevoli e accompagnarli nel loro percorso. Continueremo a investire nel diritto allo studio perché crediamo in un’università realmente aperta, capace di valorizzare le competenze e le aspirazioni di ogni giovane”.

Il finanziamento record delle risorse destinate alle borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 ammonta a un totale di 880 milioni di euro.