Bovalino, presentati i lavori di riqualificazione dello Stadio ‘Lollò Cartisano’ 

“La scelta politica di indirizzare dei fondi per la riqualificazione dello Stadio ‘Lollò Cartisano’ è stata pensata e voluta perché a Bovalino non ci sono ragazzi di serie B, ma ragazzi che meritano il diritto di calcare campi e vivere lo sport, così come succede in altri contesti territoriali con strutture adeguate e di ultima generazione”.

Sono le parole del Sindaco facente funzione Carmelo Versace, in occasione della conferenza di presentazione dei lavori di riqualificazione dello stadio di Bovalino. Presenti alla conferenza organizzata dal Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, oltre al Sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il Consigliere delegato Domenico Mantegna e il Consigliere regionale Giuseppe Falcomatà.

“Si tratta di importanti risorse – ha spiegato Versace – che si riferiscono ai PUI (Piani Urbani Integrati), che hanno permesso il finanziamento della Città Metropolitana con il progetto strategico “Aspromonte in Città” per la riqualificazione dello stadio e delle aree adiacenti, e della pineta alla fine del lungomare per un importo pari a 1,2 milioni di euro”.

“Quella di stasera è una bellissima festa – ha aggiunto Versace – perché animata dalla gioia dei ragazzi e dei tanti dirigenti che in questi anni hanno fatto sacrifici enormi, per non disperdere il patrimonio calcistico di Bovalino. Una comunità che meritava uno stadio nuovo, ristrutturato, accessibile ai tifosi e con un manto erboso di ultima generazione. Ma se questo è stato possibile, è grazie alla filiera istituzionale, dall’amministrazione del già sindaco Metropolitano Falcomatà, al sindaco di Bovalino Maesano che, insieme alla sua amministrazione, ha lavorato per ottenere le risorse necessarie per restituire alla comunità sportiva e civile, una struttura sportiva all’avanguardia. E come non ringraziare il Consigliere delegato Domenico Mantegna, che sin dall’inizio ha seguito l’iter relativo ai PUI”.