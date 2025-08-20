Regionali Calabria, tutti d’accordo su Tridico: si attende solo l’ufficialità

Pasquale Tridico, secondo rumors, avrebbe accettato. L'europarlamentare ed ex presidente INPS sfiderà Occhiuto?

Dopo settimane di attesa e trattative serrate, il centrosinistra sembra aver trovato il proprio candidato per le prossime elezioni regionali in Calabria. La scelta, secondo quanto trapela da ambienti della coalizione, sarebbe ricaduta su Pasquale Tridico, europarlamentare ed ex presidente dell’INPS.

La corsa alla definizione del nome è iniziata subito dopo l’annuncio delle dimissioni di Roberto Occhiuto, che ha aperto la strada alle elezioni anticipate. In questi giorni le forze del centrosinistra hanno lavorato per arrivare a una candidatura unitaria in grado di sfidare il presidente uscente, ora in campo per il centrodestra.

A imprimere una svolta è stato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha indicato Tridico come prima scelta. Una candidatura che, secondo i pentastellati, rappresenta una figura autorevole e credibile, capace di unire le diverse anime della coalizione.

Manca ancora l’ufficialità, attesa a breve, ma ormai sembra che il centrosinistra abbia deciso di puntare su Tridico come principale sfidante del centrodestra nella competizione elettorale del 5 e 6 ottobre.