Reggio, open day al liceo ‘Da Vinci’. Borrello: ‘Formiamo menti libere e critiche’

Torna sabato pomeriggio il consueto appuntamento annuale con l’Open Day del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. Dalle 15.00 alle 18.00, famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado al termine degli studi potranno conoscere l’offerta formativa della scuola.

«Crediamo in una scuola che accoglie e valorizza ogni giovane – afferma il Dirigente Scolastico, professoressa Antonella Borrello – ne promuoviamo il benessere, l’inclusione e puntiamo alla crescita personale e culturale di ognuno di loro. Il 24 pomeriggio – continua – sarà occasione per approfondire le opportunità del nostro istituto, tra corsi tradizionali, sperimentali e progettualità».

I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare dai docenti referenti le specificità degli indirizzi di studio, visitare i laboratori, guidati dagli studenti “Ciceroni”, e iniziare a confrontarsi con la realtà delle scuole secondarie di secondo grado.

Oltre ai laboratori, alle biblioteche e alle palestre, ci sarà modo anche di visitare lo spazio per l’inclusione e ricevere indicazioni per gli studenti che necessitano di attenzioni speciali.

Il personale di segreteria, inoltre, sarà presente per fornire assistenza alle iscrizioni.

Le novità per l’anno scolastico 2026/2027

Novità per l’anno scolastico 2026/2027 è la riattivazione dell’osservatorio astronomico, con la possibilità di intraprendere lo studio di questa disciplina nell’ambito di attività extracurriculari.