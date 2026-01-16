Reggio, open day al liceo ‘Da Vinci’. Borrello: ‘Formiamo menti libere e critiche’
16 Gennaio 2026 - 06:39 | Comunicato Stampa
Torna sabato pomeriggio il consueto appuntamento annuale con l’Open Day del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. Dalle 15.00 alle 18.00, famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado al termine degli studi potranno conoscere l’offerta formativa della scuola.
«Crediamo in una scuola che accoglie e valorizza ogni giovane – afferma il Dirigente Scolastico, professoressa Antonella Borrello – ne promuoviamo il benessere, l’inclusione e puntiamo alla crescita personale e culturale di ognuno di loro. Il 24 pomeriggio – continua – sarà occasione per approfondire le opportunità del nostro istituto, tra corsi tradizionali, sperimentali e progettualità».
I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare dai docenti referenti le specificità degli indirizzi di studio, visitare i laboratori, guidati dagli studenti “Ciceroni”, e iniziare a confrontarsi con la realtà delle scuole secondarie di secondo grado.
Oltre ai laboratori, alle biblioteche e alle palestre, ci sarà modo anche di visitare lo spazio per l’inclusione e ricevere indicazioni per gli studenti che necessitano di attenzioni speciali.
Il personale di segreteria, inoltre, sarà presente per fornire assistenza alle iscrizioni.
Le novità per l’anno scolastico 2026/2027
Novità per l’anno scolastico 2026/2027 è la riattivazione dell’osservatorio astronomico, con la possibilità di intraprendere lo studio di questa disciplina nell’ambito di attività extracurriculari.
«L’obiettivo – conclude la Dirigente Borrello – è quello di formare menti libere e critiche, coniugando il sapere scientifico e umanistico, giovani capaci di vivere il presente e diventare protagonisti del futuro».