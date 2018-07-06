Tradizione pizza e birra per i Mondiali 2018 all'Hostaria dei Campi: cucina a chilometro zero, pizza ad alta digeribilità, menù senza glutine e birre artigianali

Il Mondiale entra nella sua fase più calda. Dopo le tante sorprese adesso i quarti di finale e tra le formazioni protagoniste, c’è ancora qualche nazionale blasonata. Come quelle che scendono in campo questa sera per l’imperdibile match che vede di fronte il Brasile ed il Belgio, un incontro che si preannuncia altamente spettacolare.

Voglia di calcio, ma anche desiderio di gustarsi una buona pizza e tutto questo all’Hostaria dei Campi lo puoi fare perchè nella nota pizzeria reggina non si rinuncia alla tradizione di “pizza e birra” durante i Mondiali2018 ! Scegli la tua squadra e passa a trovarci.

Non esitate quindi a prenotare, chiamate subito il 349.3610766 oppure dopo le 17,30 lo 0965.324003.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.