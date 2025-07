Bresh Italia fa tappa a Gioia Tauro: la fiesta más linda del mundo al Vulcano Beach

Per garantire a tutti di partecipare senza stress, il Vulcano Beach Club ha organizzato un servizio bus da diverse località calabresi

Dopo il successo travolgente del Sunset Party con DJ Prezioso, il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro continua a brillare con un altro grande evento: il 26 luglio alle 23:00, arriva Bresh Italia. Preparati a vivere una notte unica, piena di energia e divertimento.

Bresh Italia: la fiesta más linda del mundo

Bresh non è solo un DJ set, ma un vero e proprio format di eventi che dal 2016 ha conquistato il mondo intero. Conosciuto come “la fiesta más linda del mundo”, Fiesta Bresh è un’esperienza che ha raggiunto oltre 141 città in 16 Paesi, tra cui USA, Spagna, Giappone, Messico, Regno Unito e Italia, attirando migliaia di persone.

Il segreto del successo di Fiesta Bresh risiede nella sua atmosfera unica, dove la musica reggaeton, pop e trap si mescola con un’esperienza visiva coinvolgente, creando un mix esplosivo di energia e divertimento. Il format è un punto di riferimento per le millennials e la Gen Z, diventando un appuntamento irrinunciabile per artisti, influencer e creativi provenienti da tutto il mondo.

Il 26 luglio al Vulcano Beach, l’esperienza Bresh Italia promette di essere una notte memorabile, dove la musica e la festa si uniscono in un mix perfetto di ritmi travolgenti e un’atmosfera da “#FiestaMasLindaDelMundo”.

Servizio bus per una serata senza pensieri

Per garantire a tutti di partecipare senza stress, il Vulcano Beach Club ha organizzato un servizio bus da diverse località calabresi. Ecco gli orari di partenza:

Reggio Calabria (La Luna Ribelle) – 22:45

(La Luna Ribelle) – 22:45 Villa San Giovanni (Stazione) – 23:00

(Stazione) – 23:00 Scilla (Largo Tripi) – 23:15

(Largo Tripi) – 23:15 Bagnara (Uscita Autostradale) – 23:30

(Uscita Autostradale) – 23:30 Palmi (Trodio) – 23:45

Inoltre, il servizio include anche fermate a Tropea, Nicotera e Taurianova, per rendere l’evento accessibile a tutti.

Vulcano Beach: la location dell’estate

Il Vulcano Beach Club continua a essere il cuore pulsante della nightlife reggina, una location esclusiva dove il mare e la musica si fondono per creare serate indimenticabili. Dopo il successo di eventi come il Sunset Party con DJ Prezioso, il 26 luglio è la volta di Fiesta Bresh, una serata che promette di essere la più travolgente dell’estate calabrese.

Nel frattempo si scaldano i motori anche per l’imperdibile appuntamento del 10 agosto. Come ogni anno, il lido di Gioia Tauro sta organizzando una notte delle stelle indimenticabile, questa volta, grazie al Riva Beach Festival di Afrojack. Un evento dal tramonto fino a tarda notte.

Maggiori informazioni

Segui la pagina instagram: @vulcanobeachgioiatauro

Info e prenotazioni: 3771507018

Acquista il tuo biglietto: Bresh Italia – Vulcano Beach Club

Prendi parte alla Fiesta más linda del mundo e preparati a ballare tutta la notte al Vulcano Beach Club!