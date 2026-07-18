Bridge: bronzo per le gemelle reggine Annachiara e Maddalena Pelaggi

La rappresentativa italiana Under 26 Women ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati Europei Youth terminati questo pomeriggio a Riga, in Lettonia, dietro alla Polonia e alla Danimarca.

Le ragazze l’hanno spuntata in un finale difficile, nel quale erano in lotta con Inghilterra, Svezia e Norvegia, e partivano nell’ultimo turno dalla quinta posizione dovendo affrontare l’Inghilterra terza. Dimostrando bravura tecnica e solidità psicologica, le ragazze hanno stravinto lo scontro diretto 53-0 e hanno lasciato indietro le dirette avversarie.

Complimenti quindi alle bravissime Roberta Di Mauro, Benedetta Giulia Fabrizi, Annachiara Pelaggi, Maddalena Pelaggi, Alessia Rotolico e Magda Tonelli, che abbiamo seguito con emozione e simpatia per tutta la settimana di gioco; e complimenti agli allenatori Dario Attanasio e Valerio Giubilo, che le hanno preparate alla gara e le hanno seguite durante il campionato.

Abbiamo sentito Dario Attanasio, il loro coach, che ha dichiarato: “Sono veramente soddisfatto dell’approccio che hanno avuto le ragazze a questo campionato. Nessuna di loro aveva molta esperienza internazionale, e alcune erano veramente esordienti o quasi. Ma tutte hanno reso al massimo delle loro possibilità, non si sono abbattute quando le cose si sono messe male e hanno sfruttato al meglio l’opportunità di recuperare, fino alla medaglia. Le ragazze si sono allenate con costanza per arrivare pronte a questo appuntamento e sono veramente felice che il loro lavoro sia stato premiato in questo modo”.

Il Presidente della FIGB, Pierfrancesco Parolaro, ha dichiarato: “Il risultato di queste ragazze mi riempie di gioia. Le ho seguite con entusiasmo da tifoso per tutto il campionato, e sono felice per il loro risultato e perché queste ragazze ci danno speranza per il futuro del bridge azzurro. Anche tutto il consiglio si unisce a me nelle congratulazioni alle nostre atlete e ai loro allenatori”.