Origine siciliana per i Bronzi? Il prof. Castrizio: ‘Ipotesi che hanno zero valore’

Il dibattito sull’origine dei Bronzi di Riace si riaccende con parole forti del professore Daniele Castrizio, storico di fama internazionale, intervenuto a RTV. Il docente ha espresso il suo totale disappunto riguardo a un recente studio pubblicato sull’Italian Journal of Geosciences, che propone una nuova ipotesi sulla giacitura originaria delle statue: «Purtroppo sento sempre le stesse cose, questa volta a parlare una rivista di geologia con contenuti che hanno valore assoluto zero. Biologi, medici. Una notizia che verrà smentita».

Castrizio non ha risparmiato critiche anche al contesto accademico e alla confusione generata dalle ipotesi avanzate: «Io volevo dire anche tramite RTV che un professore universitario non può combattere con chi non è accademico. Ora non ne posso più di tutta questa confusione».

Ma il Professore non si limita a criticare: lancia una vera e propria sfida pubblica al dottor Madeddu: «Sono pronto ad incontrare il dottor Madeddu per fare un dibattito scientifico e dimostrare che le sue ipotesi dal punto di vista archeologico sono zero. Io lancio la sfida da questi microfoni: se il dottor vorrà confrontarsi con me, io sono pronto».

Le parole di Castrizio segnano un momento di forte tensione nel dibattito sui Bronzi di Riace, simboli della Magna Grecia e orgoglio della Calabria, e pongono l’accento sulla necessità di un confronto diretto tra esperti. Il professore invita dunque a un dibattito aperto che possa chiarire definitivamente le controversie nate intorno alla storia e al ritrovamento dei due capolavori bronzei.

fonte: rtv.it