Sgarbi a Reggio per i Bronzi: ‘Capolavori unici. Il paragone con San Casciano è un’eresia’

Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi ha aperto i lavori del convegno internazionale “I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e ricerche”, promosso dal Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. In rappresentanza del Governo, il noto critico d’arte ha parlato alla stampa locale dell’unicità dei due guerrieri e della loro storia che, in qualche modo, lo ha accompagnato nella sua lunga carriera.

“La mia vita – ha detto Sgarbi alla platea presente sulla terrazza del MArRC – è strettamente legata ai Bronzi di Riace. Io sono l’unico, tra i presenti, che li ha visti, non 40 anni fa quando transitarono tra Firenze e Roma, e per questo tutti noi dobbiamo dire grazie alla grande intuizione del Presidente Pertini, grazie al quale i Bronzi sono diventati familiari, assoluti nella nostra memoria, come forse nessun’altra testimonianza della civiltà antica. In quell’occasione, i Bronzi furono “battezzati” al Quirinale per ciò che sono nell’arte e nella storia. Un’opera diventa tale quando può dialogare con noi. Per questo è come se i Bronzi avessero 40 anni, perché è dall’81 che le persone hanno la possibilità di stare con loro.

Per me, invece, di anni ne hanno 50, perché io nel 1972, non ancora laureato, giovane studioso vocato al rinascimento venni a Reggio Calabria per studiare i capolavori di Antonello da Messina (le tavolette ndr.) ed un custode che vide in me un’aria “golosa” mi chiese se avessi voglia di vedere “qualcosa di straordinario arrivato da poco”. Dietro una porta c’erano i due bronzi distesi in condizioni buone, abbastanza da farmi pensare, ancor prima che il dibattito si infervorasse, che mi sembravano essere del 475 a.C (quindi risalenti al V secolo).

Dal ’72 vivo nella luce dei Bronzi. È come se appartenessero anche a me. I Bronzi sono il vero ponte che unisce la tanto affaticata, abbandonata regione più dimenticata dallo stato (e lo dice uno che ha fatto due volte il deputato per la Calabria). La Calabria è importante grazie ai due guerrieri, i Bronzi la rendono una regione a cui dedicare il massimo rispetto, insieme al Museo archeologico, straordinario, costruito per loro, ma che contiene tantissime altre bellezze. Un museo di primo ordine, che pone Reggio Calabria al centro della nostra identità museale”.