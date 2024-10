Bruno Pizzul: ‘La Reggina ha imboccato la strada giusta’

Ospite d’eccezione questa mattina a “Buongiorno Reggina”, lo storico telecronista Bruno Pizzul. Nel suo intervento un passaggio anche sulla Reggina di oggi:

“Dopo anni di tribolazioni e vicissitudini la Reggina sembra aver imboccato la strada giusta. Siamo alla vigilia di un impegno difficile, vincendo si metterebbe un altro mattoncino verso quell’obiettivo che hanno società e squadra. C’è stato qualche mugugno ultimamente per un cammino diverso soprattutto al Granillo rispetto a quanto accaduto nel girone di andata, fermo restando che rimane al momento buono il rendimento oltre ad un grande ritorno della passione popolare.

La Dacia Arena è una realtà sportiva ed aggregativa di Udine. Non si gioca solo al calcio, ma viene utilizzata anche come polo di attrazione dal punto di vista commerciale ed economico. So che anche a Reggio Calabria si insegue questo sogno, ma so bene pure che la burocrazia rende quasi impraticabile il percorso.

Ricordo bene la telecronaca fatta a Reggio Calabria per l’incontro Italia-Portogallo e quell’applauso al campione Rui Costa. Del Granillo ho un bel ricordo non solo da giornalista ma anche da calciatore quando ci venivo con il Catania, come anche della città sempre molto accogliente. A Reggio ho sempre mangiato benissimo”.

