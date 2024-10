Ezio Brevi: ‘Quanta qualità in quella Reggina? Foti e Martino subito mi dissero…’

Il doppio ex di Reggina e Ternana è l’indimenticato centrocampista amaranto Ezio Brevi. E’ stato ospite di “Buongiorno Reggina”: “Anni indimenticabili, sensazioni forti e da brivido. Ero già vecchietto e la possibilità di giocare per la prima volta in serie A è stata una emozione fortissima. Entrare al Granillo la domenica era spettacolare con quello stadio pieno ed una enorme visibilità. Sono volati questi venti anni e tornando qualche mese addietro a Reggio Calabria ho rivisto l’entusiasmo di quel tempo, non pensavo di aver lasciato un ricordo così forte verso i tifosi.

Appena arrivato alla Reggina Lillo Foti insieme a Gabriele Martino mi dissero: fai l’operaio, con riferimento al compito che dovevo avere in campo e di questo ne ho fatto il pezzo forte delle mie caratteristiche. Mi è stato sempre riconosciuto il massimo impegno in tutte le squadre con le quali ho giocato. In quella squadra c’era tanta qualità, ad altri toccava il compito di mettere forza ed energia e tutto questo ha portato ad un risultato storico. Una bella soddisfazione quando Roberto Mancini chiese chi fossi dopo averlo affrontato da avversario.

Nell’arco di un campionato quattro cinque partite rappresentano la svolta e Reggina-Ternana di lunedi è una di queste. Se gli amaranto dovessero vincere metterebbero un bel sigillo, dovesse farlo la Ternana riaprirebbe i giochi, ma in questo momento dico molto sinceramente che vedo la Reggina favorita per organico e struttura”.

