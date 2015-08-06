Brunori Sas al FACE. Domani la presentazione del concerto del cantautore calabrese

Venerdì 7 agosto, alle ore 11:00, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’attesissimo concerto di Brunori Sas (12 agosto – Parco Ecolandia), evento conclusivo del FACE Festival dell’arte, della creatività e dell’ecocultura.

Brunori Sas, pluripremiato cantautore calabrese, ha scelto il FACE come unica data tra Calabria e Sicilia per il suo tour (prodotto e organizzato da Picicca/Gilda Produzioni) “BRUNORI SRL una società a responsabilità limitata” dove il cantautore racconta, attraverso musica e parole, canzoni e monologhi, la società che ci circonda.

Dario Brunori sceglie quindi il Parco Ecolandia per presentare il suo nuovo lavoro mercoledì 12 agosto nella sua amata terra e sceglie l’organizzazione del FACE, da sempre attenta alla musica del cantautore calabrese.

Alla conferenza, moderata da Elisabetta Marcianò, interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Patrizia Nardi, il presidente del Parco Ecolandia Piero Milasi, il responsabile della comunicazione del Parco Ecolandia Marcello Spagnolo e i direttori artistici del FACE Paolo Albanese e Paolo Giosuè Genoese.