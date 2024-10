Buon compleanno, MArRC!

Lunedì 30 aprile è un giorno speciale, per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il MArRC festeggia il secondo anniversario dalla riapertura, dopo la ristrutturazione avviata nel novembre 2009.

Per celebrare il “compleanno”, il Conservatorio “F. Cilea” offre un concerto gratuito in piazza Paolo Orsi, alle ore 18. L’Ensemble è composto da: Alessandro Fida, soprano e contralto; Angela In Galilea, contralto; Antonio Gentile, tenore; Vincenzo Capogreco, baritono. Il programma musicale prevede: J. S. Bach, Preludio e Fuga in re minore; G. B. Martini, Gavotta; G. F. Handel, Hornpipe; J. B. Singelee, Premier Quatuor; A. Piazzolla, Close your eyes and listen; Libertango; G. Gershwin, Blues from An American in Paris; J. Wolfe, Two Quartets; Elliot A. Del Borgo, Irish Suite.

I due anni di attività coincidono con la direzione di Carmelo Malacrino e la ricorrenza offre l’occasione di un bilancio: «Con tutto il personale del Museo e i collaboratori siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi due anni, nonostante le gravi carenze di organico e le difficoltà tecniche e finanziarie. Il MArRC è diventato un polo di attrazione per tutta la Calabria e un riferimento per gli operatori culturali e turistici del territorio».

Il successo è il risultato dell’impegno e dell’entusiasmo di tutto il personale, tecnico, amministrativo e specialistico, di chi si occupa di archeologia, di allestimenti e progetti, di restauro, di comunicazione e di immagine, di accoglienza e di vigilanza. Di tutti coloro che ogni giorno sono impegnati con dedizione nelle varie attività di valorizzazione. Un lavoro amministrativo che è stato premiato con la chiusura del bilancio consuntivo 2017, venerdì 27 aprile, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo che il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere positivo senza riserve.

Tutti pronti per un nuovo anno di attività al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Buon compleanno!