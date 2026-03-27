A Reggio la cabina di regia per l’inserimento lavorativo dei detenuti: 4 proposte di assunzione

Riunione della Cabina di regia dedicata all’attuazione del Protocollo d’intesa finalizzato a favorire l’inserimento socio-lavorativo delle persone private della libertà personale nell’ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Al tavolo, presso la Prefettura di Reggio Calabria, hanno preso parte l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro, la dirigente dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (Udepe) Marianna Passalacqua, la presidente del Tribunale Daniela Tortorella, la garante regionale dei soggetti privati della libertà personale Giovanna Francesca Russo, il responsabile del Centro per l’Impiego Vittorio Colosimo, nonché i direttori – o loro delegati – degli Istituti penitenziari della Provincia, i rappresentanti di Ance, Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio e Arpal Calabria di Reggio Calabria.

Prefettura, il ruolo della Cabina di regia tra legalità e inclusione

Importanti risultati sono stati illustrati nel corso dell’incontro, in continuità con gli indirizzi già definiti nella precedente Cabina di regia del dicembre scorso, sui quali ha posto l’accento la prefetta Vaccaro mettendo in evidenza l’importanza del ruolo della Cabina di regia, come presidio di legalità e inclusione, rimarcando come:

“Il lavoro congiunto tra istituzioni e territorio conferma il valore di un approccio coordinato e concreto su temi così delicati”.

Grazie, infatti, alla sinergia ormai consolidata tra il Centro per l’impiego di Reggio Calabria, gli Istituti di pena del territorio, l’Udepe e le associazioni datoriali – in particolare Ance e Confindustria – tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo sono stati effettuati colloqui di preselezione che hanno coinvolto sette persone in detenzione intramuraria ed esterna.

Colloqui e assunzioni: quattro proposte grazie alla rete territoriale

“Le attività – ha dichiarato l’assessore Calabrese – rese possibili anche dalla disponibilità di due aziende associate ad Ance Reggio Calabria e dal lavoro operativo del Centro per l’Impiego, hanno prodotto esiti particolarmente positivi: quattro le proposte di assunzione già formulate.

L’inserimento lavorativo delle persone private della libertà personale rappresenta una leva fondamentale per la dignità della persona e per la sicurezza delle nostre comunità. I risultati raggiunti dimostrano che quando le istituzioni fanno squadra con il mondo produttivo si possono ottenere risultati concreti e misurabili. Continueremo a sostenere e rafforzare questo modello operativo.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche da Giovanna Francesca Russo, Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che ha sottolineato il valore dei risultati conseguiti, attribuendoli al lavoro corale della rete interistituzionale attiva sul territorio reggino.

Dal progetto “Recidiva Zero” alla “fase 2”: verso un modello stabile

Un modello che si inserisce nel più ampio progetto Recidiva Zero, attualmente oggetto di attenzione anche a livello nazionale, in materia di formazione e lavoro dei detenuti, sia all’interno che all’esterno degli istituti penitenziari.

I partecipanti alla Cabina di regia hanno infine condiviso una visione comune: proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso, rafforzando la collaborazione istituzionale e il coinvolgimento del tessuto produttivo per trasformare queste esperienze in un modello stabile e replicabile di inclusione e sviluppo.

Nel corso dell’incontro, dove più volte è emerso il lavoro del Cpi, è stato inoltre annunciato che nelle prossime settimane si procederà all’avvio della cosiddetta “fase 2” del progetto, con ulteriori azioni volte a consolidare e ampliare le opportunità di inclusione socio-lavorativa per i soggetti coinvolti.