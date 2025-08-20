Gioiosa Ionica, trovato cadavere nel centro storico: disposta l’autopsia
Il corpo è stato trasferito a Locri. I carabinieri indagano sulle cause della morte
20 Agosto 2025 - 16:49 | Comunicato Stampa
È di un uomo, un cittadino extracomunitario presumibilmente di nazionalità indiana, il cadavere trovato stamattina, avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue, in una stradina del centro storico di Gioiosa Ionica.
È quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri.
Dopo i primi rilievi da parte del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma, il corpo, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri, che coordina le indagini, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Locri per essere sottoposto ad autopsia allo scopo di accertare le cause della morte.
Fonte: Ansa Calabria