Calabria, trovato cadavere avvolto in un lenzuolo: indagini in corso

Giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride.

Alcune persone hanno trovato in una stradina del centro storico il cadavere di una persona avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue.

Sul posto, dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al 112, ci sono i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118. Si attende l’arrivo sul luogo del ritrovamento del cadavere dei carabinieri del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri.