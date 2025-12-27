Cadi Antincendi: Kadu esulta dopo la vittoria a Giovinazzo. ‘Obiettivo? I play-off e poi la Serie A’

Un anno che si chiude con il botto, un’avventura in trasferta finalmente coronata dal successo, e un sogno che prende sempre più forma: i play-off e l’agognata voglia di Serie A. È raggiante Kadu, giovane talento brasiliano della Cadi Antincendi Futura, intervistato durante la festa natalizia del club dopo l’importante vittoria sul campo del Giovinazzo.

“Bellissima chiusura d’anno. Partita a Giovinazzo. È stata bella, bellissima”, esordisce il calcettista, con un sorriso che tradisce tutta la soddisfazione. “Che partita è stata? È stata una partita durissima, abbiamo fatto una bellissima gara, soprattutto in difesa. Abbiamo difeso molto bene e le occasioni che abbiamo avuto… abbiamo fatto il gol. Siamo felici per questa partita“.

Una vittoria che ha un sapore speciale, perché arriva lontano dal palcoscenico casalingo. “E dobbiamo giocare così in tutte le partite, finalmente anche in trasferta“, sottolinea Kadu. “Non abbiamo difeso molto bene nelle altre gare, però abbiamo trovato i tempi giusti e dobbiamo ripartire da questa partita“.

La chiave di volta, per il giovane brasiliano, sembra essere proprio il gruppo, un mix di esperienza e nuova linfa. “Come sta questo gruppo? Tantissimi nuovi inserimenti“, spiega, elencando con entusiasmo i compagni. “C’è Gabriele Ficara che sta facendo bene, Cambareri, ultimo arrivato. E’ fortissimo, classe 2006. Anche Ficara sta trovando la sua forma fisica, ha giocato contro il Sulmona, ha fatto una grandissima partita. Dobbiamo ripartire da questa partita“.

Con questa consapevolezza e un morale alle stelle, gli obiettivi si fanno ambiziosi. Alla domanda dove potete arrivare, Kadu non esita: “Secondo me il nostro obiettivo è fare i play-off e cercare la Serie A, ci proveremo.

Prima di congedarsi, un pensiero affettuoso va alla famiglia lontana e agli affetti più cari: “Sì, un saluto a tutti i miei parenti in Brasile, al mio papà, alla mia mamma, alla mia fidanzata”.

La Cadi Antincendi Futura, con questo spirito e questa voglia di crescere, si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno carica di fiducia e con le idee ben chiare. La strada per i play-off passa da performance come quella di Giovinazzo, e Kadu e i suoi compagni sembrano avere le idee ben chiare su come percorrerla.