Cadi Antincendi Futura: battuta anche la Lazio in un Palattinà infuocato

Il quintetto della Futura vede Honorio, Pizetta, Falcone, Scopelliti e Parisi tra i pali.

La Lazio risponde Da Silva, Lupi, Ferraro, Dal Lago e Sicuro.

La prima conclusione di Pizetta termina altissima. Parisi, poco dopo, effettua una grande parata che nega la gioia del gol a Dal Lago. Ancora il portiere della Futura Parisi si fa trovare pronto e devia in angolo una punizione pericolosa di Ferraro.

Sblocca il match Pizetta che ringrazia Honorio per l’assist perfetto e mette dentro il gol dell’1-0

Sfortunatamente poco dopo c’è l’infortunio di Dallago che lo vede abbandonare il terreno di gioco

Kadu fa partire un destro pericoloso, pronto l’estremo difensore laziale che allunga in angolo.

Honorio sfida due volte Sicuro, ha la meglio sempre il portiere biancoceleste.

Parisi c’è! Con due rapidi interventi dice di no prima a Portuga poi a Dominguez.

Dopo un lungo attacco della Lazio, un lampo di Pizetta trova impreparato il portiere laziale che lascia scoperto il primo palo, doppio vantaggio per la Futura, 2-0 quando manca poco più di un minuto alla fine del primo tempo!

Termina così il primo tempo con una Futura più concreta sotto porta.



Inizia la ripresa con Cividini subito pericoloso, pronto ancora Sicuro. Sul ribaltamento di fronte Parisi risponde a Da Silva.

Una grossa ingenuità della Lazio permette a Scopelliti di battere velocemente una rimessa laterale e servire Kadu che insacca la rete del 3-0!

Un lancio lungo di Parisi trova Pedro Mendez che di testa supera il portiere ma trova la traversa.

Obbligatorio il power play per la Lazio per cercare di accorciare le distanze.

La mossa funziona, proprio Paolini, appena subentrato, trova il gol che vale il 3-1.

Pizetta fa partire un destro pericoloso, Sicuro devia in angolo.

Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Cividini per poco non trova la rete, termina di poco a lato.

Ancora powerplay per la Lazio, questa volta Portuga trova solo le gambe di Parisi.

Ottima difesa della Futura che, dopo aver neutralizzato l’attacco laziale riparte veloce e Honorio con uno scavetto da metà campo insacca, è la rete del 4-1!

Quando mancano poco meno di 6 minuti, Da Silva colpisce la traversa che gli nega la possibilità di accorciare le distanze.