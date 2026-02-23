Cadi Antincendi Futura, Martino: ‘I ragazzi mi rendono orgoglioso’

"Il sogno continua ed è giusto che continui per i ragazzi e per la società"

Una vittoria “galattica” che vale doppio. La Cadi Antincendi Futura si rialza immediatamente dopo la sconfitta in Coppa Italia subita in casa della capolista Benevento, combattendo e lottando ai tempi supplementari, e lo fa nel modo più prestigioso: battendo la SS Lazio con una prestazione maiuscola. Al termine della gara, mister Tonino Martino non nasconde l’orgoglio per i suoi ragazzi.

“Complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno fatto una gara straordinaria su tutti i punti di vista: tattico, tecnico, di personalità. Hanno difeso bene“, esordisce il tecnico. “I complimenti per tutto quello che sta succedendo vanno solo a loro, perché lavorano giorno per giorno e oggi hanno fatto una gara straordinaria contro una squadra fortissima che era due o tre punti davanti a noi. Per noi oggi era importantissimo fare risultato“.

Martino sottolinea il valore del gruppo e del lavoro quotidiano: “Lo dico veramente a loro: mi rendono orgoglioso ogni partita. Quindi grazie di cuore ai miei ragazzi“.

Sulle possibilità di accesso ai play-off, il mister mantiene i piedi ben saldi per terra: “Noi non dobbiamo pensare in questo momento a niente. L’unica cosa che dobbiamo fare è lavorare giorno per giorno e partita per partita. Non abbiamo altri pensieri“.

Una mentalità concreta che ha già portato la squadra a garantirsi la salvezza: “La società si è garantita di restare in questa categoria, che è importante per l’ambiente, per la città e per tutti. E adesso continuiamo a lavorare giorno per giorno“.

Sul sogno play-off, Martino conclude con cauto ottimismo: “Il sogno continua, ed è giusto che continui per i ragazzi, per la società che sta lavorando tanto bene. È giusto che lo accolgano tutti“.