Cadi Antincendi Futura, il risveglio : Pedro Mendes racconta la rincorsa ai playoff

La Cadi Antincendi Futura si prepara al penultimo turno del campionato di A2 Elite. Sabato, in trasferta a Sulmona, contro una diretta concorrente per la post-season, la seconda forza del torneo. Il giovane pivot Pedro Mendes fa un bilancio della sua avventura in casa Futura e carica la squadra in vista dello scontro decisivo.

L’obiettivo è chiaro: agganciare i playoff, possibilmente da una posizione di classifica interessante. A parlare è Pedro Mendes, classe giovane ma personalità già da veterano, che riassume con sincerità il percorso della sua squadra.

“Secondo me al girone d’andata abbiamo fatto un pò di fatica siamo arrivati ottavi. Ma al girone di ritorno ci siamo messi a posto: abbiamo perso due partite, abbiamo fatto tantissimi punti, primi in classifica con la miglior difesa“.

Numeri che non mentono. La Cadi Antincendi Futura ha cambiato marcia, e ora occupa il terzo posto, a meno quattro proprio dal Sulmona, avversario di sabato.

“Adesso andiamo a giocare a casa loro sperando di vincere o fare almeno un punto per rimanere lì e fare i playoff“.

Cosa è cambiato durante l’anno? Per Mendes la risposta è una sola: “Secondo me la difesa. Nel girone d’andata non era al top, non avevamo ancora i giusti equilibri. Dopo la pausa di dicembre ci siamo messi a posto e abbiamo fatto bene“.

Pedro non è solo un protagonista in campo. Da quest’anno è anche guida per i più giovani del settore giovanile della Scuola Calcio Futura, insieme a Pizetta, Cividini, Vitinho e a tutto lo staff. “La prima volta? L’anno scorso allenavo i più piccoli, quest’anno sto allenando gli esordienti e gli Under 10. È molto molto bello, sincero. A volte facciamo anche delle partite: i ragazzi sono molto bravi, è divertente“.

Nonostante la giovane età, Pedro Mendes ha le idee chiare sul suo cammino nel futsal. “I miei sogni? Sicuramente vincere il più possibile con umiltà, sempre. E diventare un giorno un campione per dare l’esempio ai ragazzi più piccoli, come i campioni che ho avuto l’onore di avere accanto hanno dato a me“.

Quando gli si chiede quale sia stata la partita più bella finora, Pedro non ha dubbi: “Contro gli Itria in casa. Ma in generale, la più bella l’abbiamo giocata contro il Taranto a casa loro. Mi è piaciuta tantissimo“.