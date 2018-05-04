In occasione della diciannovesima edizione del Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 Maggio, Caffè Mauro sarà presente per incontrare tutti i suoi clienti e presentare al pubblico la nuova linea di capsule compatibili per vari sistemi di estrazione.

L’Azienda, infatti, dopo aver rilanciato i prodotti core business – grani e macinato – in oltre 55 Paesi del Mondo, è pronta a partire adesso con la propria gamma completa e nuova sia in termini di sistemi di estrazione che di gusti e miscele, sia per il caffè che per i solubili.

Le nuove capsule compatibili

Nello specifico, le linee che verranno inserite sul mercato sono: – Capsule compatibili sistema “Nespresso”®,nei gusti Centopercento, De Luxe e Premium – Capsule compatibili sistema “Lavazza A Modo Mio”®, nei gusti De Luxe e Premium – Capsule compatibili sistema “Dolce Gusto”®, nei gusti “De Luxe” e “Premium” per le capsule caffè, “Cortado” (caffè macchiato), “Cappuccino” e “Caffè Ginseng” per le capsule dei solubili così che la gamma possa accontentare anche i palati piu’ esigenti.

L’obiettivo è sempre quello di essere piu’ competitivi sul mercato, riuscendo a soddisfare tutti i target di riferimento, mantenendo il posizionamento tra i Top Brand del mercato italiano ed estero.

L’obiettivo: i mercati esteri

E proprio il comparto estero è quello su cui l’Azienda punta sempre di piu’, avendo già raggiunto il 45% del peso del fatturato aziendale complessivo ed essendo da sempre piu’ interessato a recepire tutte le novità piu’ evolute del mercato.

Il Cibus, quindi, è una delle vetrine internazionali migliori per mostrarsi al grande pubblico degli oltre 80.000 Buyers attesi da tutto il Mondo nel campo del food, retail e Ho.Re.Ca nazionale ed estero. Vi aspettiamo al PAD.6 STAND E051!