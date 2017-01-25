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Il calabrese Alan Barillaro candidato agli Oscar 2017 per il corto ‘Piper’

Padre calabrese e madre abruzzese: Alan Barillaro, animatore Pixar, è il quarto candidato italiano agli Oscar 2017 con il corto Piper

25 Gennaio 2017 - 09:59 | di Redazione

Alan Barillaro e Deborah Coleman, Pixar, autori del cortometraggio Piper

di Laura Maria Tavella – È di origine nostrane – padre calabrese e madre abruzzese – il quarto candidato italiano agli Oscar 2017.

Nato in Canada, il giovane Alan Barillaro, supervisore alle animazioni ai Pixar Animation Studios dal 1997, ha lavorato a tutti gli ultimi successi della Disney-Pixar, tra cui “Gli Incredibili”, “Alla ricerca di Nemo”, “Monsters & Co”. ma soprattutto è l’autore dell’ultimo corto candidato agli Academy Awards 2017 “Piper”, il nuovo cortometraggio della casa di produzione cinematografica, che racconta la storia di un piccolo piovanello che deve imparare a procurarsi il cibo e affrontare la propria idrofobia sotto lo sguardo amorevole della sua mamma.

L’ispirazione per questo cortometraggio è venuta ad Alan Barillaro a poche centinaia di metri dalla sede dei Pixar Animation Studios, guardando gli uccelli sulla riva del mare.

Dall’ ispirazione alla realizzazione il passo non è stato così breve: la produzione è durata più di tre anni e ha richiesto un duro lavoro di precisione sui dettagli.

Il corto è stato realizzato, infatti, con la stessa tecnica giá usata per “Il viaggio di Arlo”: basti pensare che per ogni uccellino sono state animate e modellate a mano dai quattro ai sette milioni di piume.

Un lavoro minuzioso, che vale la fama raggiunta dalla Pixar, per l’ennesimo capolavoro realizzato con un mix infallibile: computer grafica e passione.

Castagne e caldarroste alla Sagra della Castagna di Santo Stefano in Aspromonte
Immagine 'cala2' allegata all'articolo su Alan Barillaro e il corto Piper

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