Il calabrese Fabio Curto torna in scena con un nuovo brano

A distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore FABIO CURTO, vincitore di The Voice of Italy 2015, torna con un nuovo brano, “VIA DA QUA”, in radio da venerdì 14 aprile e dallo stesso giorno disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

“VIA DA QUA” (Marasco Comunicazione/Believe Digital) scritto interamente dallo stesso Fabio Curto, prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti presso WhiteStudio 2.0, si caratterizza per una sonorità pop folk accattivante, che si serve di strumenti popolari quali buzuki irlandese e la tammorra, attraverso cui emerge il particolare timbro del cantautore. Il singolo rappresenta un viaggio interiore che l’artista percorre attraverso le sue emozioni e il suo stato d’animo.

«In questo pezzo sento la gioia di vivere, condividere e percepire attraverso l’intesa dei sensi. Correre senza una meta come un bambino, una discesa libera che può costare qualche graffio ma che vale la pena di essere vissuta – racconta Fabio Curto in merito al nuovo singolo – Sin dall’intro strumentale si avverte questa urgenza che ripiega poi dolcemente su un momento riflessivo in cui “Via da qua” è pronunciato davanti un tramonto rosso, davanti una giornata che finisce. Sono presenti nel brano molti dei valori in cui credo profondamente e che ritrovo spesso negli ambienti umili e informali, quello che sinceramente prediligo. Ho voluto inserire nella solida struttura del brano terzinati ritmici facendo convivere un leggero soffio di Irish con alcuni dei suoni che mi fanno sentire legato alla mia terra».

FABIO CURTO è un cantautore polistrumentista nato ad Acri (Cs). Conosciuto dal grande pubblico grazie alla vittoria del talent show su Rai 2 THE VOICE OF ITALY 2015. La sua attività musicale antecedente a questo successo è molto varia e particolare: inizia a comporre a 12 anni e ben presto fonda diverse band, tra cui L’Etandonné, genere rock italiano, e La Van Guardia, quintetto acustico che sposa lo swing, la rumba e la tradizione Gipsy dei Balcani. Dopo essersi laureato in Scienze politiche decide di intraprendere l’arte di strada esibendosi in gran parte dell’Europa. Dopo la vittoria del Talent pubblica un Ep con Universal nel quale sono contenuti brani cantati e suonati durante il programma più tre brani originali. Tra i riconoscimenti più importanti vanno ricordati il Premio Mia Martini giovani, Premio Stella del Sud sezione musica e social e il Premio letterario Nazionale Vincenzo Padula.

È attualmente attivo con live acustici in tutta Italia da solo o accompagnato dalla sua band.