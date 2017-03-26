Il calabrese Francesco Porco in Russia tra i tuffatori più forti al mondo

Francesco Porco, il giovane atleta, che sta portando in alto il nome della Calabria, prenderà parte alla tappa di Kazan, delle Fina Diving World Series 2017. In coppia con Francesco ci sarà il campione Giovanni Tocci, atleta del centro sportivo dell’Esercito.

La selezione nazionale avrà luogo in Russia, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, per partecipare, poi, alla penultima tappa del circuito mondiale, che si concluderà a Windsor, in Canada, dal 21 al 23 aprile. La rappresentativa partirà martedì 28 marzo. Prima della partenza per la “capitale” del Tatarstan, dal 23 al 27 marzo a Roma per gli atleti che parteciperanno alla tappa di World Series è previsto un raduno collegiale, gestito da Oscar Bertone.

L’importante circuito Fina vede partecipare esclusivamente i tuffatori più forti al mondo. A darne notizia sui “social network” sono stati i due atleti: Giovanni Tocci e Francesco Porco, confermando poi con i commenti la loro partenza. Parteciperanno sicuramente alla gara di tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri, mentre ancora non si hanno notizie sull’eventuale partecipazione alla gara individuale. Per Francesco si tratta di «un sogno che diventa realtà».

Le parole di Francesco Porco sul sogno azzurro

Tra pochi giorni – scrive il giovane atleta sulla sua pagina facebook – «gareggerò contro i migliori tuffatori del mondo e sarò in coppia» con Giovanni, «una persona che da sempre è il mio punto di riferimento, il mio idolo e anche il fratello maggiore». «Sarà la prima volta che parteciperò ad una competizione indossando la divisa della nazionale assoluta. Spero – conclude – di rappresentare al meglio l’Italia e comunque vada questo per me è già un risultato. Sarà un’esperienza che mi aiuterà a crescere e migliorare».

Parole che toccano il cuore e accendono un grande entusiasmo scritte da un orgoglio calabrese. Gli azzurri dei tuffi prescelti per la nostra Nazione saranno: Giovanni Tocci (Esercito/Cosenza nuoto) trampolino sincro 3 metri, Francesco Porco (Cosenza nuoto) trampolino sincro 3 metri, Maico Verzotto (Famme Oro/Bolzano nuoto) sincro misto 3 metri e piattaforma sincro mista, Elena Bertocchi (Esercito/canottieri Milano) sincro misto 3 metri, Noemi Batki (Esercito/Triestina nuoto) piattaforma sincro mista.

Comunicato a cura di Elia Fiorenza