Il calabrese Gian Marco Rosato partecipa alla competizione olimpica delle Universiadi
Il lametino, terzo nel ranking mondiale della sua specialità, sarà il primo atleta del Freestyle a partecipare a una competizione olimpica
26 Luglio 2017 - 14:10 | di Eva Curatola
La notizia era già nell’aria da un po’. Ma a darne oggi l’ufficialità è la pagina facebook Byz Skating.
L’A.S.D. Byz Skating è un’associazione senza scopo di lucro che ha come compito la diffusione del pattinaggio, soprattutto in favore dei più giovani.
Il giovane calabrese Gian Marco Rosato, originario di Lamezia Terme, sarà il primo atleta nella storia del Freestyle a partecipare ad una competizione olimpica.
Si tratta delle Universiadi si terranno in Cina Taipei dal 19 al 30 agosto, saranno presenti 22 sport, tra cui: calcio, nuoto, pallavolo e pattinaggio a rotelle. Attualmente Gian Marco è terzo nella graduatoria del ranking mondiale per la sua specialità e avrà l’onore di rappresentare l’Italia in questa importantissima manifestazione, sarà uno dei pochissimi atleti calabresi a partecipare ad una Universiade.
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