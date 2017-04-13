In Calabria il 15° Giro ciclistico Memorial Marco Pantani

Si preannuncia ancora una edizione spettacolare per questa XV edizione della corsa pianigiana, ancora più impegnativa, ancora più emozionante, con l’arrivo sulla cima dello Zomaro a quasi 1000 metri d’altezza. Anche in questa edizione vedremo i più forti alteti del centro sud contendersi l’ambito traguardo di una gara che si conferma una vera classica di primavera.

Proporremo il tracciato che nella passata edizione ha visto l’exploit di partecipanti oltre ogni rosea previsione. Cercheremo in tutti i modi di ripetere l’evento del 2015, offrendo a tutti i partecipanti ogni sforzo organizzativo affinchè possa essere una giornata memorabile di sport.

Sarà riproposto il bellissimo circuito già fatto nella passata edizione, più lungo, portato a 16 km da ripetere 4 volte e mezza con l’arrivo in quota sulla cima dello Zomaro. In totale saranno 96,400 i km da percorrere compreso il trasferimento. Avremo modo nei giorni avvenire dare più particolari man mano che si avvicinerà l’evento.

Evento: https://www.facebook.com/events/1531669180185346/?active_tab=discussion