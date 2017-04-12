Calabria, al via l’evento Gluten Free 2017

Convegni scientifici, screening gratuito della celiachia, stand e show cooking all'Hotel President di Rende: ingresso libero dalle 10 alle 19

Si conferma anche per il 2017 l’atteso appuntamento con il Gluten Free Calabria, giunto alla seconda edizione.

L’evento, ha come obiettivo quello di offrire ai celiaci e a quanti per diverse ragioni scelgono di mangiare senza glutine, un ambiente a loro misura, in cui possono trovare oltre ad una vasta gamma di aziende specializzate sulla produzione di prodotti gluten free anche diversi eventi, consulenze, show cooking, divertimento per bambini, e informazione scientifica.

L’evento di 2 giorni si terrà domenica 30 aprile e lunedì primo maggio presso l’Hotel President (Via Alessandro Volta, 47) a Rende in provincia di Cosenza.

L’ingresso è gratuito con orario 10:00 – 19:00.

Anche quest’anno il programma sarà ricco e variegato.

Nelle mattine di domenica e lunedì si potrà scegliere di partecipare ai convegni scientifici, dove sarà possibile ricevere da medici specialisti, informazioni accurate oltre allo screening gratuito della celiachia.

Diversi gli stand delle aziende espositrici dove sarà possibile degustare le nuove “bontà “senza glutine, momenti di showcooking, corsi di cucina, le ultime novità del gelato senza glutine e tanto altro ancora

Info: www.glutenfreecalabria.it