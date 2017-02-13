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In Calabria arriva Steve Aoki, tra i più grandi dj al mondo

Il dj e producer statunitense completa la line up del Lyd-Edm Festival insieme a Vinai, Lush&Simone e Delayers alla Summer Arena

13 Febbraio 2017 - 18:52 | di Pasquale Romano

Steve Aoki, dj e producer, headliner del Lyd-Edm Festival di Soverato

Steve Aoki, uno dei più grandi dj/producer al mondo, sarà presente al Lyd-Edm Festival, andandosi ad aggiungere alla line up già annunciata, formata da Vinai, Lush&Simone e Delayers. Tutti si esibiranno sul palco della Summer Arena di Soverato il prossimo 11 e 12 agosto dove sarà allestita per l’occasione una produzione unica per tutto il Centro Sud Italia, dedicata agli amanti della Electronic Dance Music, piena di luci, scenografie e coreografie.

Chi è Steve Aoki

Dj/producer statunitense di origine giapponese, Aoki è famoso in tutto il mondo per le sue performance quali il “cake face” e lo “stage diving” o ancora quando plana sul pubblico utilizzando un gommone. Steve Aoki è attualmente settimo nella Dj Mag Top 100, ma certamente in termini di show di qualità, non ha rivali, e si posiziona certamente al primo posto.

Il Lyd-Edm Festival prende quindi forma e già solo grazie ai primi nomi annunciati, tutto fa prevedere che l’11 e il 12 agosto a Soverato saranno due giorni di divertimento, sicuramente indimenticabili per tutto il pubblico: tanti altri saranno gli artisti che prenderanno parte allo straordinario evento e nelle prossime settimane saranno rivelate altre partecipazioni.

I biglietti early bird

Da oggi sono in vendita gli abbonamenti che permetteranno di assistere alla due giorni del Festival a un prezzo scontatissimo: si tratta degli “early bird ticket” che hanno un costo di 34,50 euro e possono essere acquistati online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it , oltre che nei punti vendita del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria. L’early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino a esaurimento disponibilità.
Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato? Stay tuned and Live Your Dream!

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