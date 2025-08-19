Rifiuti, oltre 11 mln per prevenzione e riduzione. Calabrese: ‘Prosegue il nostro impegno per l’ambiente’

La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027 – Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a oltre 11 milioni di euro.

Le dichiarazioni dell’assessore Giovanni Calabrese

“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese – prosegue il nostro percorso di tutela ambientale, puntando su azioni concrete, partecipate e in linea con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. È una nuova occasione per accompagnare i Comuni nella costruzione di una Calabria più pulita, responsabile e moderna”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza dell’investimento, interamente a fondo perduto, come strumento per sostenere i Comuni calabresi nella realizzazione di interventi strutturali volti a migliorare la qualità ambientale del territorio.

Le linee di finanziamento

L’intervento prevede quattro linee di finanziamento:

Hub ed empori solidali contro lo spreco alimentare – 2.500.000 euro

– 2.500.000 euro Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani – 5.726.754 euro

per la riduzione dei rifiuti urbani – 5.726.754 euro Riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e spazi comunali – 1.000.000 euro

negli edifici pubblici e spazi comunali – 1.000.000 euro Sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua – 2.000.000 euro

Le risorse, pari a 11,2 milioni di euro complessivi, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili.

Un percorso di transizione ecologica

Questa misura si inserisce in un più ampio percorso programmatico del Dipartimento Ambiente e Paesaggio, che ha già portato all’adozione e all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. L’obiettivo è proseguire con coerenza verso la transizione ecologica, la riduzione dell’impatto dei rifiuti e la promozione delle buone pratiche locali.