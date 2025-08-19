Rifiuti, oltre 11 mln per prevenzione e riduzione. Calabrese: ‘Prosegue il nostro impegno per l’ambiente’
L’assessore Giovanni Calabrese annuncia l’Avviso regionale per hub solidali, centri del riuso e riduzione plastica
19 Agosto 2025 - 11:02 | Comunicato Stampa
La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027 – Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a oltre 11 milioni di euro.
Le dichiarazioni dell’assessore Giovanni Calabrese
“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese – prosegue il nostro percorso di tutela ambientale, puntando su azioni concrete, partecipate e in linea con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. È una nuova occasione per accompagnare i Comuni nella costruzione di una Calabria più pulita, responsabile e moderna”.
L’assessore ha sottolineato l’importanza dell’investimento, interamente a fondo perduto, come strumento per sostenere i Comuni calabresi nella realizzazione di interventi strutturali volti a migliorare la qualità ambientale del territorio.
Le linee di finanziamento
L’intervento prevede quattro linee di finanziamento:
- Hub ed empori solidali contro lo spreco alimentare – 2.500.000 euro
- Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani – 5.726.754 euro
- Riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e spazi comunali – 1.000.000 euro
- Sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua – 2.000.000 euro
Le risorse, pari a 11,2 milioni di euro complessivi, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili.
Un percorso di transizione ecologica
Questa misura si inserisce in un più ampio percorso programmatico del Dipartimento Ambiente e Paesaggio, che ha già portato all’adozione e all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. L’obiettivo è proseguire con coerenza verso la transizione ecologica, la riduzione dell’impatto dei rifiuti e la promozione delle buone pratiche locali.
“Con questo Avviso – ha concluso Calabrese – la Regione Calabria conferma il proprio impegno nel favorire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui gli Enti locali siano protagonisti attivi del cambiamento e della tutela del nostro patrimonio ambientale”.