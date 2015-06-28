Calabria Buskers, grande successo di pubblico durante i primi due giorni. Il Festival continua oggi a Piazza Italia

Grande successo di pubblico durante i primi due giorni della II edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada “Calabria Buskers”, La manifestazione pensata ed organizzata dalla Compagnia Pagliacci Clandestini con la direzione artistica di Santo Nicito e quella organizzativa di Valentina Genovese ha coinvolto numerosi artisti locali ed internazionali.

“Sono già passati due giorni dall’inizio del Festival” – afferma Santo Nicito – “ma la risposta delle città di Reggio Calabria e la sua provincia stanno rispondendo con grande entusiasmo e partecipazione a tutte le iniziative promosse all’interno di questo importante momento artistico, sociale e culturale. E’ un Festival giovane, siamo solo alla seconda edizione, ma ha tutte le caratteristiche per diventare nei prossimi anni un importante momento artistico per la Calabria e il sud Italia. Noi ci crediamo, e a quanto pare anche il pubblico reggino, e le moltissime richieste di partecipazione di artisti (160 moduli) ricevute quest’anno, il doppio rispetto l’anno scorso, non possono far pensare il meglio”

I laboratori del progetto Pagliacci in giro

Il progetto “Pagliacci in giro” nel quale è inserito il Festival propone al suo interno diverse iniziative, infatti, nella giornata di ieri hanno avuto inizio e si concluderanno oggi gli ultimi due laboratori in programma “L’Arte del Clown” diretto dal maestro Leris Colombaioni e “Acrobatica e Trapezio” diretto dalla maestra Lis Nobre.

Le performance artistiche si susseguiranno domani, dalle 19:30 alle 24:00 nella location centrale a Piazza Italia. I protagonisti saranno, si i numerosi artisti provenienti da tutto il mondo clown, musicisti, mangiafuoco, ginnaste, acrobati, equilibristi, giocolieri e tanto ancora, ma soprattutto il pubblico composto da grandi e piccini che già nelle due prime sere ha partecipato attivamente facendo parte dello spettacolo, ridendo, applaudendo ad ogni singolo spettacolo proposto dallo staff del “Calabria Buskers”.

Ancora due giorni di spettacoli in città

Ancora due giorni d’incanto durante i quali la città continuerà ad animarsi e trasformarsi una un grande teatro all’aperto. Un programma per tutti i gusti e le età.

Questi alcuni particolari dei primi due giorni della kermesse, appuntamento consultabili insieme a tutti gli altri consultando il sito, le pagine facebook Calabria Buskers oppure Pagliacci Clandestini.