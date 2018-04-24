Iniziano le anteprime del Calabria Buskers Tour in attesa della V° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada Calabria Buskers che si terrà a cavallo tra fine giugno e i primi giorni del mese di luglio. Dall’ oratorio della Chiesa di Santa Lucia alle strade, Maropati è stata letteralmente invasa di gente, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio martire. Una festa fuori dai soliti schemi che ha portato, nel piccolo centro della provincia reggina, clown, giocolieri, mimi e tanto altro per la gioia di grandi e piccini. Dalle 16.00 a mezzanotte inoltrata si sono alternati laboratori per bambini con “La valigia del clown” e spettacoli itineranti lungo le vie del borgo. Immagini magiche e suggestioni poetiche grazie al Calabria Buskers diretto e ideato da Santo Nicito con l’organizzazione dei Pagliacci Clandestini che hanno contribuito a rendere ancor più speciale un giorno di festa. “Un successo inaspettato – dicono il comitato organizzatore e il Parroco Don Giuseppe Ascone – che ha portato in strada grandi e piccini, trasformando le vie del nostro paese in un teatro all’aperto, dove ognuno ha ritrovato un po’ di spensierata fanciullezza”. Tanti altri eventi ha in programma il Calabria Buskers: non vi resta che rimanere collegati alle nostre pagine e farvi travolgere dall’emozione del teatro di strada…coming soon!