Prezzi alle stelle per Natale, la proposta di Incontriamoci Sempre: ‘Due treni speciali per i reggini’

"Due treni speciali Andata e Ritorno da Milano e Torino per far rientrare i nostri Ragazzi per abbracciare i propri cari per le festività Natalizie", l'appello dell'associazione al presidente Occhiuto

“È di questi giorni la nota di alcune testate giornalistiche dell’impossibilità di tanti nostri ragazzi che lavorano o studiano fuori dalla Calabria a sostenere il costo del biglietto per ovvi motivi personali economici a rientrare a trascorrere le festività Natalizie nella propria Terra.

Per questo l’associazione Incontriamoci Sempre ODV invita il Presidente della Regione Calabria, l’ On. Roberto Occhiuto affinché intervenga per fare organizzare anche prezzi popolari due convogli , da Torino e da Milano, dove è alta la concentrazione di nostri ragazzi in quei territori.

Due convogli per il 20/ 22 dicembre ed il ritorno nei primi giorni del mese di gennaio 2026 , sarebbe ideale accogliere i nostri ragazzi e dare un periodo di felicità a.tanti genitori che ahimè vivono da soli e non vedono l’ora di abbracciare i propri ragazzi nella Festa più bella dell’anno : IL SANTO NATALE”, conclude Pino Strati, Presidente Associazione Incontriamoci Sempre ODV.