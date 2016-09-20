City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calabria dal cuore d’oro

Una donna con tre bambini piccoli dormiva sotto i portici: i poliziotti l'hanno soccorsa e le hanno pagato una notte in hotel

20 Settembre 2016 - 20:03 | di Pasquale Romano

Agente di polizia con in braccio una neonata avvolta in una coperta, storia di solidarietà a Cosenza

Famiglia dorme sotto ponte, polizia la ospita in albergo

Si moltiplicano, negli ultimi giorni, storie di (stra) ordinaria solidarietà e sensibilità che riguardano da vicino la Calabria. L’ultima in ordine di tempo arriva da Cosenza e riguarda una donna romena.

Dormiva sotto i portici nei pressi dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza con tre figli piccoli, di 4 mesi e 2 e 3 anni e gli agenti della Questura l’hanno soccorsa accompagnandola in un albergo del centro e pagando di tasca propria il conto. Alcuni giovani hanno segnalato la presenza della donna ai poliziotti delle volanti e del Reparto prevenzione crimine in pattugliamento. Gli agenti hanno scoperto che lei, nemmeno 30enne, è stata abbandonata dal marito in Romania, suo paese natale.

Giunta in Italia per cercare accoglienza da alcuni parenti, è stata allontanata da casa dopo neanche una settimana perché i parenti non erano in grado di provvedere al mantenimento. Non conoscendo nessun altro, spaesata e senza soldi, la donna si è sistemata sotto un ponte per trascorrere la notte stretta ai suoi figli. Gli uomini del questore Luigi Liguori -si legge su Ansa.it- hanno verificato le condizioni dei piccoli, poi, saputa la sua storia, non hanno avuto dubbi: l’hanno accompagnata in albergo ed hanno saldato il conto.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

QuesturaCosenza Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?