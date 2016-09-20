Calabria dal cuore d’oro

Si moltiplicano, negli ultimi giorni, storie di (stra) ordinaria solidarietà e sensibilità che riguardano da vicino la Calabria. L’ultima in ordine di tempo arriva da Cosenza e riguarda una donna romena.

Dormiva sotto i portici nei pressi dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza con tre figli piccoli, di 4 mesi e 2 e 3 anni e gli agenti della Questura l’hanno soccorsa accompagnandola in un albergo del centro e pagando di tasca propria il conto. Alcuni giovani hanno segnalato la presenza della donna ai poliziotti delle volanti e del Reparto prevenzione crimine in pattugliamento. Gli agenti hanno scoperto che lei, nemmeno 30enne, è stata abbandonata dal marito in Romania, suo paese natale.

Giunta in Italia per cercare accoglienza da alcuni parenti, è stata allontanata da casa dopo neanche una settimana perché i parenti non erano in grado di provvedere al mantenimento. Non conoscendo nessun altro, spaesata e senza soldi, la donna si è sistemata sotto un ponte per trascorrere la notte stretta ai suoi figli. Gli uomini del questore Luigi Liguori -si legge su Ansa.it- hanno verificato le condizioni dei piccoli, poi, saputa la sua storia, non hanno avuto dubbi: l’hanno accompagnata in albergo ed hanno saldato il conto.