Meloni e Schlein sullo stesso volo per Lamezia: campagna elettorale apertissima in Calabria

Meloni con Salvini e Tajani a Lamezia, Schlein e Bersani a Crotone con Tridico

Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per Lamezia Terme, diretti ovviamente ad appuntamenti diversi.

Giorgia Meloni, che viaggia con Antonio Tajani, ha così l’occasione di incrociare anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Tutti si sono parlati con tutti», tagliano corto dagli entourage.

Magari anche di Flotilla, visto che accanto alla premier ha trovato posto il leader dei Verdi Angelo Bonelli, anche lui diretto in Calabria insieme a Nicola Fratoianni.

Gli appuntamenti del centrodestra e del centrosinistra

Meloni è attesa in centro a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra (oltre a Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli) a sostegno del governatore uscente e ricandidato Roberto Occhiuto.

La leader dem sarà invece sul palco a Crotone con Pierluigi Bersani per spingere la candidatura dello sfidante Pasquale Tridico. Fratoianni farà campagna a Catanzaro, mentre Bonelli sarà a Paola.

Fonte: Ansa Calabria