Porti e graduatoria Feampa, Gallo: ‘Amplieremo risorse per finanziare tutti i progetti ammessi’

La Regione Calabria compie un nuovo passo avanti nel rafforzamento della filiera ittica regionale. È stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione del dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, la graduatoria relativa al bando “Investimenti nei Porti per migliorare le condizioni di sbarco”, finanziato nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027.

Dotazione e obiettivi degli interventi

L’intervento, con una dotazione iniziale di oltre 2,5 milioni di euro, è finalizzato al miglioramento delle infrastrutture nei porti pescherecci e nei luoghi di sbarco, al potenziamento delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ittico e all’innalzamento degli standard di sicurezza e operatività per gli operatori del settore.

“Con la pubblicazione della graduatoria – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – proseguiamo concretamente nel percorso di modernizzazione del sistema portuale calabrese. La scelta di reperire ulteriori risorse per finanziare anche i progetti inizialmente non coperti dimostra la volontà della Regione di sostenere in modo strutturale un comparto strategico per l’economia costiera e per lo sviluppo sostenibile dei territori”.

I tre progetti finanziati e le somme

Sono risultati finanziati tre progetti, per un investimento pubblico complessivo pari a 2.148.443,00 di euro, così ripartiti: Comune di Corigliano Rossano (720.505,19 euro), Comune di Roccella Jonica (677.937,81 euro), Comune di Cariati (750.000,00 euro).

Gli interventi selezionati prevedono, tra l’altro, la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture portuali, l’introduzione di soluzioni per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili, nonché il miglioramento della tracciabilità dei prodotti ittici attraverso tecnologie informatiche dedicate.

Leggi anche

Altri progetti ammessi e risorse aggiuntive

Sono stati inoltre ammessi ma non finanziati in questa prima fase quattro ulteriori progetti presentati dai Comuni di Cetraro, Pizzo, Catanzaro e San Lucido. Per tali interventi la Regione ha già individuato risorse aggiuntive che consentiranno l’ampliamento della dotazione finanziaria del bando, con l’obiettivo di procedere al loro finanziamento per un ulteriore investimento pubblico complessivo pari a € 2.196.435,82.

La graduatoria è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/pn-feampa-21-27-graduatoria-provvisoria-relativa-al-bando-di-attuazione-obiettivo-specifico-1-1-azione-3/