Calabria, ok della Giunta al piano di Protezione civile e al Defr 2026-2028

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano regionale di Protezione civile.

Il Piano, che è stato condiviso con le componenti e le strutture operative del Sistema regionale di Protezione civile, stabilisce le azioni per individuare i principali rischi esistenti nel territorio regionale, con l’obiettivo di delineare il modello d’intervento e consentire le azioni di soccorso.

Il documento, fondamentale in funzione della prevenzione non strutturale, prevede inoltre di:

Determinare la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari.

e la delle per i settori prioritari. Definire i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative interessate del servizio regionale di Protezione civile .

tra le componenti e le strutture operative interessate del . Stabilire il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di Protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Documento di economia e finanza e Bilancio di previsione

L’esecutivo ha, poi, deliberato il Documento di economia e finanza della Regione Calabria (Defr) per gli anni 2026-2028 nel quale vengono descritti gli scenari economici finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale. Nel Documento viene, inoltre, esposto il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi e della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

Contestualmente, è stata approvata la proposta al Consiglio regionale per l’approvazione del disegno di legge inerente al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

Inoltre, al fine di attuare il processo di programmazione, è stata anche deliberata la proposta al Consiglio regionale del disegno di “Legge di stabilità regionale 2026” che contiene il quadro di riferimento finanziario, per il periodo compreso nel bilancio di previsione, e norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Aggiornamento del Piano faunistico-venatorio

Approvato, infine, un provvedimento dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sull’esercizio venatorio per dare avvio, nel pieno recepimento delle disposizioni comunitarie, all’aggiornamento del Piano faunistico-venatorio regionale e alla relativa procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas).