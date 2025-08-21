Ponte, Sarica: ‘Bovalino-Bagnara incompiuta, priorità alle vere esigenze dei calabresi’
"Si investono miliardi per il ponte sullo stretto, inaccettabile che infrastrutture fondamentali per le nostre aree interne giacciano incompiute" così il sindaco di Platì
21 Agosto 2025 - 08:11 | Comunicato Stampa
In un momento in cui si investono miliardi di euro per il ponte sullo stretto, è inaccettabile che infrastrutture fondamentali come la Bovalino-Bagnara, che rappresentano un volano di sviluppo per le nostre aree interne, giacciano incompiute. Queste arterie sono cruciali per il collegamento delle comunità e per stimolare l’economia locale.
Inoltre, a San Luca, la Prefettura ha recentemente disposto il divieto di accesso al santuario della Madonna di Polsi, a causa dell’impraticabilità della strada. Questo costringe i fedeli a trovare un “ripiego”, privandoli della possibilità di vivere un momento di devozione autentica, senza la presenza della statua.
Queste situazioni evidenziano una disconnessione tra le promesse fatte e la realtà che viviamo quotidianamente. Mentre l’ormai ex governatore Occhiuto esalta una Calabria straordinaria, noi ci troviamo a dover affrontare problemi concreti che richiedono attenzione immediata e azioni concrete. È tempo di dare priorità alle vere esigenze della nostra regione, investendo in infrastrutture che possano realmente fare la differenza nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Giovanni Sarica
Sindaco di Platì