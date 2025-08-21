Ponte, Sarica: ‘Bovalino-Bagnara incompiuta, priorità alle vere esigenze dei calabresi’

In un momento in cui si investono miliardi di euro per il ponte sullo stretto, è inaccettabile che infrastrutture fondamentali come la Bovalino-Bagnara, che rappresentano un volano di sviluppo per le nostre aree interne, giacciano incompiute. Queste arterie sono cruciali per il collegamento delle comunità e per stimolare l’economia locale.

Inoltre, a San Luca, la Prefettura ha recentemente disposto il divieto di accesso al santuario della Madonna di Polsi, a causa dell’impraticabilità della strada. Questo costringe i fedeli a trovare un “ripiego”, privandoli della possibilità di vivere un momento di devozione autentica, senza la presenza della statua.

Queste situazioni evidenziano una disconnessione tra le promesse fatte e la realtà che viviamo quotidianamente. Mentre l’ormai ex governatore Occhiuto esalta una Calabria straordinaria, noi ci troviamo a dover affrontare problemi concreti che richiedono attenzione immediata e azioni concrete. È tempo di dare priorità alle vere esigenze della nostra regione, investendo in infrastrutture che possano realmente fare la differenza nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.