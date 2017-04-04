Calabria, la prima regione certificata ‘Welcome Chinese’

Il turismo in Calabria continua a muovere altri piccoli passi.

I riconoscimenti internazionali alla cucina calabrese

Negli ultimi tempi la nostra cucina regionale ha ricevuto un importante nomina sul New York Times, dove la giornalista statunitense Pergament, nel pezzo “Il cibo italiano oltre le mete tradizionali” scrive che i piatti migliori d’Italia si trovano proprio nella “punta” dello stivale.

Subito dopo un altro riconoscimento internazionale è andato alla giovane calabrese Caterina Ceraudo, chef al ristorante Dattilo a Strongoli (Crotone) che si è guadagnata il premio “Donna Chef 2017” assegnato da Michelin.

Sembrerebbe essere dunque sulla giusta strada e a confermare il crescente interesse è uno degli ultimi traguardi raggiunti dalla Calabria, il “Welcome Chinese“.

Il certificato Welcome Chinese per la Calabria

Secondo alcuni studi statistici tra le mete europee preferite dai viaggiatori cinesi c’è l’Italia e la Bit (Borsa internazionale del turismo) ha da poco annunciato che il certificato “Welcome Chinese” va proprio alla nostra Calabria, permettendo alla regione stessa di entrare nel mercato cinese del turismo in modo diretto e di beneficiare del sostegno della China Tourism Academy.

Si tratta di una certificazione ufficiale internazionale, riconosciuta su tutti i mercati, riguardo l’accoglienza qualificata dei viaggiatori cinesi, un’accoglienza studiata e precisa, che possa soddisfare al meglio le loro esigenze. Questa viene rilasciata a fronte dell’offerta, da parte del soggetto certificato, di una serie di servizi pensati appositamente per i turisti cinesi e va di pari passo con la crescita esponenziale del turismo cinese negli ultimi anni.

“Il marchio Welcome Chinese è un’opportunità per la Calabria per implementare i flussi turistici internazionali – ha detto il sottosegretario al turismo del Mibact Dorina Bianchi – La Cina infatti è un mercato turistico con grosse potenzialità di crescita in particolare verso l’Italia che è il paese che ogni abitante del mondo vorrebbe visitare”.

Mario Oliverio si è dichiarato soddisfatto di questa collaborazione, affermando: “Sappiamo quanto sia importante investire nel mercato turistico più grande del mondo e siamo orgogliosi di essere la prima regione italiana ad aver avviato Welcome Chinese. Sarà per noi un motivo in più per garantire un’offerta turistica sempre più adeguata agli standard internazionali”.