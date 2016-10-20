In Calabria l’attesa prima cinematografica di ‘Mata Hari’, Gregoraci protagonista

Lunedì 24 ottobre, alle ore 20, presso il Supercinema Modernissimo a Cosenza, l’attesissima prima cinematografica in Calabria del film “Mata Hari” con Elisabetta Gregoraci.

Il cast e i produttori del film

La pellicola, diretta da Rossana Patrizia Siclari, vede nel cast, accanto alla Gregoraci, l’attore hollywoodiano John Savage, prodotta da Stemo Production e Melina Productions.

“E’ stato un grande onore, per me, aver preso parte a questo film. In questa pellicola ho avuto l’onore di interpretare Mata Hari, un personaggio storico molto particolare. Si tratta di un film storico, ambientato durante la prima guerra mondiale” – afferma la Gregoraci, aggiungendo – Devo ammettere che è stato impegnativo interpretare il ruolo di Mata Hari. Avendo, in passato, fatto sempre televisione avevo un po’ di paura a vestire i panni di una donna così ricca di sfaccettature. Ma, per fortuna, è andato tutto nel migliore dei modi, grazie a una squadra di

professionisti di primo livello che mi ha supportato in ogni momento sul set”.

L’accoglienza del film e la presentazione

Considerata l’ottima accoglienza ricevuta dall’anteprima di “Mata Hari” nel corso delle recenti presentazioni alla Mostra Cinematografica del Festival di Venezia e al Terra di Siena Film Festival, oltre al notevole interesse dei media nei confronti della prima importante prova d’attrice di Elisabetta Gregoraci, alla presentazione del 19 ottobre al cinema Adriano, parteciperanno le principali testate cinematografiche nazionali e ospiti prestigiosi del jet-set internazionale. Accanto ad Elisabetta Gregoraci ci sarà l’avvocato Cataldo Calabretta, che ha curato gli aspetti legali del film, rappresentante della Melina Production che insieme alla Stemo Production ha prodotto il film. Parteciperà la regista Rossana Siclari,anche lei orgogliosamente calabrese, che ha voluto fortemente che Elisabetta Gregoraci fosse la protagonista del film, per la sceneggiatura di Gianna Volpi, intuendone le capacità. “Elisabetta Gregoraci – commenta la regista – ha talento cinematografico e sono estremamente felice della mia scelta”.