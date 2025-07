Cipess, 64 milioni per la Calabria. Minasi: ‘Nuova opportunità di sviluppo e occupazione’

La senatrice plaude all’approvazione dei fondi Cipess per la Calabria: un passo decisivo per il potenziamento delle politiche attive del lavoro

«La notizia di ingentissime risorse deliberate dal Cipess qualche giorno fa a favore della Calabria è una notizia strepitosa. Oltre 64 milioni di euro destinati a rafforzare gli investimenti nella nostra regione per promuovere l’occupazione. Fondi preziosissimi che rappresentano una nuova ed enorme opportunità di sviluppo per il nostro territorio e per questo ringrazio la nostra maggioranza e in particolare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, si esprime con queste parole commentando il provvedimento con cui il Cipess ha approvato la modifica del Programma operativo complementare della regione Calabria, prevedendo copiosi finanziamenti per i prossimi anni.

«Come ha ricordato il Sottosegretario Morelli – prosegue la Senatrice – queste nuove risorse vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal programma operativo complementare della Calabria, portandone la dotazione a oltre un miliardo di euro. Su un territorio come il nostro questo significa potere davvero, concretamente, incidere sullo sviluppo, attraverso il potenziamento delle politiche attive del lavoro e soprattutto sostenendo i soggetti svantaggiati nell’accesso al mercato del lavoro, oltre che migliorando le condizioni dell’occupazione e i servizi per l’impiego.»

«Sarà cioè possibile», dice ancora Minasi, «creare e offrire nuove chances di lavoro non solo a tanti giovani, ma anche e soprattutto a tantissimi adulti, agendo anche sul piano sociale. Si potrà infatti produrre nuova ricchezza e alleviare molte situazioni di disagio grazie alla prosecuzione dei percorsi di inclusione già avviati e arginando, così, la marginalità lavorativa e l’inattività non voluta.»

Interventi importantissimi di coesione sociale e per accrescere la competitività del territorio. «Ancora una volta», dunque, conclude la Senatrice, «grande attenzione per la nostra regione da parte di chi governa, a cui va il nostro plauso e il nostro grazie.»