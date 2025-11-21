Consiglio regionale: ok alla modifica dello Statuto. Sarà Giunta a 9, introdotti i sottosegretari

Decisione contestata dalla minoranza: "Si è creato un vero e proprio poltronificio"

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, nella notte, con i voti della maggioranza di centrodestra, la modifica dello Statuto della Regione. La modifica prevede l’aumento dei componenti della Giunta da sette a nove e l’introduzione della figura dei sottosegretari alla presidenza.

Dettagli della modifica

La proposta di legge che contiene la modifica è stata presentata dai consiglieri:

Domenico Giannetta (Forza Italia)

(Forza Italia) Pierluigi Caputo (Lista Occhiuto Presidente)

(Lista Occhiuto Presidente) Angelo Brutto (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) Vito Pitaro e Giuseppe Mattiani (Lega)

La modifica allinea la Calabria a quanto previsto dal Decreto legge 138 del 2011, che consente alle Regioni con una popolazione fino a 2 milioni di abitanti di aumentare di fino a due unità il numero degli assessori, rispetto al numero stabilito dalla legge.

Le critiche della minoranza

La modifica dello Statuto è stata contestata dalla minoranza, che ha definito “sgradevole” l’inaugurazione della tredicesima legislatura regionale, accusando la maggioranza di aver creato un “vero e proprio poltronificio”. In risposta, Giannetta ha replicato, sottolineando che “quando la legislazione nazionale definisce parametri precisi che incidono sulla composizione degli organi di Governo, è naturale recepirli per evitare conflitti, incertezze e vuoti interpretativi”.

Approvazione della legge sul referendum

Successivamente, sempre a maggioranza, è stata approvata la proposta di legge che disciplina il referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale. La legge dispone che le leggi di revisione statutaria siano escluse dall’ambito di applicazione di questo referendum.

La minoranza ha commentato la proposta, definendola come un passo pericoloso dal punto di vista democratico. Giuseppe Falcomatà, consigliere della minoranza, ha affermato che “il rischio è che a furia di modificare a pezzi lo Statuto, si fa a pezzi lo Statuto”.

Fonte: Ansa Calabria